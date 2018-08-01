Dr. Seyfullah Kara’yı yeni makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Dernek Başkanı Savaş Çiloğlu ve beraberindeki heyet, Kara’ya yeni görevinde başarılar dilediler. Ziyaret hakkında bilgi veren Çiloğlu, "Bölgemizin önde gelenlerinden olan Sayın Kara bilindiği üzere derneğimizin "Bir Zamanlar Bende" projesinde de yer alarak bölgemizin geleceği olan çocuklarımıza da rol model olmuştu. Hoş bir ortamda geçen ziyarette Sayın Kara ile toplum yararına konuları değerlendirip görevinde başarılar diledik. Sayın Kara da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmalarımızda başarılar diledi. Prof. Dr. Seyfullah Kara nın hayatı tam bir başarı hikayesi 1970’li yıllarda köy ilkokulundan çıkarak yokluklar içerisinde çok çalışıp azimle harmanladığı hayatını profesör olarak taçlandırdı. Şimdi ise kendi memleketi Zonguldak’ta BEÜ İletişim Fakültesi dekanı olarak hizmet vermeye başladı. Bu atama ilimizde büyük bir memnuniyetle karşılandı. Kendisine başarılar diler Allah’tan nice faydalı hizmetler nasip etmesini temenni ederiz" ifadelerine yer verdi.

Çaycuma’da doğan Seyfullah Kara, Çomranlı Köyü İlkokulu, Çaycuma Lisesi Ortaokul bölümü ve Zonguldak İmam Hatip Lisesi’nde tamamladığı orta öğrenimden sonra, 1988 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne girdi ve 1993’te buradan mezun oldu. Bir süre öğretmenlik yaptı. 1997 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Ana Bilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1996’da Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak yüksek lisans eğitimini, 2002’de aynı enstitüde “Anadolu Selçuklularında Din ve Din Kurumları” adlı teziyle doktorasını tamamladı. Aynı yıl Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Ana Bilim Dalı’nda Yrd. Doçentliğe atandı. 2009 tarihinde Karabük Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Ana Bilim Dalı’na atandı. 26.03.2013’te aynı ana bilim dalında profesör unvanını aldı.

Prof. Dr. Seyfullah Kara, üniversitenin çeşitli kurullarında ve idari birimlerinde görev aldı. 2009-2011 yılları arasında üniversite senatörlüğünde bulundu. Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu’nda yönetim kurulu üyesi olarak bulundu. Fen-Edebiyat Fakültesi’nin Fen ve Edebiyat Fakülteleri olarak ayrılmasından sonra Edebiyat Fakültesi Kurulu ve Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu’nda yer aldı. Karabük Üniversitesi Tarih, Kültür, Sanat Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyesi oldu. 2009-2015 yılları arasında Tarih Bölüm Başkanlığı yaptı. Halen Ortaçağ Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir. Ayrıca, Üniversite Yönetim Kurulu üyesi olarak da görev yapıyor.