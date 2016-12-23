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23 Aralık 2016 15:59

Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

23 Aralık 2016 15:59

Karayolları 15.Bölge Müdürlüğü 155 Devrek Şube Şefliği ekipleri, Zonguldak-Ereğli-Düzce, Zonguldak-Karabük, Zonguldak-Devrek-Ankara ve bakım ağında bulunan diğer yollarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Karayolları 15.Bölge Müdürlüğü 155 Devrek Şube Şefliği ekipleri emanet ve yüklenici ekipler ile toplam olarak 16 kar bıçaklı ve tuz serpicili kamyon, 6 adet greyder, 6 adet yükleyici ile kar ve buzla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Ekipler özellikle Esentepe, Sapça ve Dorukan geçitlerinde gece ve gündüz aralıksız çalışarak sürücülerin güvenli seyir etmelerini amaçlıyor.



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