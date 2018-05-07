Karayolları ve Trafik Güvenliği haftası kutlandı

Zonguldak Valiliği önünde düzenlenen trafik haftası törenine, Zonguldak Vali Yardımcısı Bedrettin Sağsöz, Zonguldak İl Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Avcı, Trafik Şube Müdürü Serdar Yener, Jandarma Asayiş Komutanı Yarbay Fahri Semis, Jandarma Kısım Trafik Amiri Bekir Topaloğlu, Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanı Osman Köksal Bahar, polisler ve öğrenciler katıldı.
Zonguldak Vali Yardımcısı Bedrettin Sağsöz, tarafından Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının sona erdi. Öğrencilere törenin ardından trafik polislerinin kullandığı materyaller tanıtıldı.
“Emniyet kemeri takmayan sürücüleri uyardılar”
Öğrenciler trafik ekipleri ile birlikte Gazipaşa Caddesi üzerinde emniyet kemeri takmayan araç sürücülerini uyardılar.