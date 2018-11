Kardeşinin katilini sokak ortasında bıçakladı

Zonguldak'ta bir kişi sokakta karşılaştığı kardeşinin katilini bıçakladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Fevzipaşa Caddesi'nde yaşandı. İddialara göre Sezer C. (41); Necdet S.'nin 2008 yılında kardeşi M.S.'yi öldürdü. Serkan C. olaydan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Serkan C. cezasının ardından tahliye edildi. Serkan C.'nin cezaevinden çıktığını öğrenen Necdet S., sokakta Serkan C. ile karşılaştı. İddialara göre bir süre Serkan C.'yi takip eden Necdet S., cebinden çıkardığı bıçakla Serkan C.'yi bıçakladı. Başından, omzundan ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Serkan C., önce bir süre kaçmaya çalıştı. Ancak yaklaşık 150 metre kaçtıktan sonra olduğu yere yığıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Serkan C.'yi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Serkan C. ameliyata alındı.

Gözaltına alınan Necdet S. ise olay yerine gelen ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Serkan C.'nin ise hastanedeki ifadesinde, "Beni takip etti. Kelebek tarzı bıçaktı. Daha sonra beni bıçakladı" dediği öğrenildi.