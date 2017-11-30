Karın ağrısıyla hastaneye gitti, tuvalette doğum yaptı

Olayda bebek ölürken genç kadın ve annesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddialara göre olay geçen hafta Pazartesi günü Çaycuma Devlet Hastanesi’nde yaşandı. 19 yaşındaki A.A., karın ağrısı şikayetiyle Acil Servis’e başvurdu. A.A., tuvalet ihtiyacı için Acil Servis’te bulunan lavaboya girdi.

8 aylık hamile olduğu öğrenilen A.A., uzun süre tuvaletten çıkmayınca görevliler durumdan şüphelendi. Kilitli olduğu iddia edilen kapıyı açarak içeri giren görevli personel A.A.’yı doğum yapmış halde gördü. Bebeğin ise yapılan kontrollerde öldüğü belirlendi. A.A. müşahede altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çaycuma Devlet Hastanesi’nde bir süre müşahede altında tutulan kadın Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Polis nezaretinde tedavisi tamamlanan A.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. A.A.’nın işlemlerinin ardından Çaycuma Adliyesi’ne sevk edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A. ve kendisine yardım ettiği iddia edilen annesi Sibel A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.A.’nın evlilik dışı hamile kaldığı öne sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.