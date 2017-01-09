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09 Ocak 2017 17:47

Karla kapanan yolları deniz suyu ile açıyorlar

Karla kapanan yolları deniz suyu ile açıyorlar

09 Ocak 2017 17:47

Alaplı Belediyesi bağlı itfaiye ekipleri, karla mücadele çalışmalarında yıllardır motopomp ile denizden itfaiye aracına doldurdukları tuzlu suyla cadde ve sokaklara deniz suyu dökerek yolları açıyor.
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, deniz suyunun özellikle buzlanmayı önlediğini belirterek, "Geçmiş yıllarda denedik ve henüz bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Tuzlu su ile karlar çabuk eriyor ve ulaşımda son derece etkili bir yöntem” diye konuştu.
Deniz suyunun karla mücadele çalışmalarında işe yaradığını söyleyen Tekin, "Karla kapanan tüm mahalle yollarını iş makinelerimizle açarak deniz suyla kardan temizlenmesi için tuz dökmek yerine denizden çekilen suyu itfaiye araçlarıyla cadde ve sokaklara püskürterek temizliyoruz" diye konuştu.

"Bin 500 ton deniz suyu kullanıldı"
Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın da, “Alaplı Belediyesi olarak uzun zamandır karla mücadele çalışmasında deniz suyu kullanıyoruz. Denizden çektiğimiz suyu itfaiye aracımızla iş makinesini geçtiği yerleri püskürterek deniz suyu ile yıkayarak temizliyoruz. İlçemizde 3 gün boyunca etkili olan kar yağışında yaklaşık bin 500 ton civarında deniz suyu kulandık. Bu sayede tüm yollarımız sürekli açık kaldı" diye konuştu. Vatandaşlar ise, deniz suyu ile karla mücadelenin bedava bir yöntem olduğunu belirterek, deniz suyu ile hizmetin bedavaya geldiğini söylediler.



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