Karnesini alan Başkan Demirtaş’a koştu

Gülüç Beldesi’nde bu gün karnesini alan çocuklar Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ın makamına koştu. Her eğitim öğretim sonunda Başkan Demirtaş’ın harçlık dağıttığını bilen öğrenciler karnelerini aldıktan sonra soluğu belediyede aldı. Başkan Demirtaş’ın makamına gelen öğrenciler karnelerini gösterip 5 TL harçlıklarını aldı. Mutluluklarını Başkan Demirtaş ile paylaşan öğrencilere belediye de harçlıkların yanı sıra meyve suyu ve kurabiye ikramı da yapıldı. Öğrencileri tebrik eden Başkan Demirtaş, kendilerine tavsiyelerde bulundu. Öğrencilere bol bol dinletip tatilin tadını çıkarmalarını tavsiye eden Demirtaş, yeni eğitim öğretim yılına zinde girebilmeleri için kitap okumayı bırakmamalarını istedi.