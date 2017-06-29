Karşı şeride geçen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücü ise burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Sarıkorkmaz Mahallesi İmam Hatip Lisesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Merve Öney (27) idaresindeki 16 NLD 21 plakalı otomobil Kepez istikametinden ilçe merkezi istikametine gelirken sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tel örgüleri ve refüjü aşarak karşı şeride geçti. Yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabilen otomobilin sürücüsü kendi imkânları ile dışarı çıkarken, kazadan burnu bile kanamadan çıktı. Kaza nedeniyle kısa süreli şoka giren sürücüyü olay yerine gelen yakınları ve polis ekipleri teselli etti. Yeşiltepe-Kepez karayolunda kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten verilirken, otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili olarak tutanak tuttu.