Karşıdan karşıya geçen yaşlı adama otomobil çarptı

Zonguldak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı. Kazada yaşlı adam yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Zonguldak-Ankara Karayolu üzeri Elvanpazarcık Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre; 67 ZF 800 plakalı otomobil, Zonguldak istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Kütükçü'ye (75) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan talihsiz adamın yardımına yoldan geçen diğer sürücüler koştu. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Murat Kütükçü ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.