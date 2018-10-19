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Kask takmayan motorsiklet sürücüsü yaralandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde otomobil ile motorsiklet çarpıştı; 1 yaralıEdinilen bilgiye göre Çaycuma’nın Perşembe beldesinde çarşı merkezinde akşam saatlerinde seyir halindeki 67 AAD 653 plakalı Mustafa Geldi(45) hakimiyetindeki otomobil ile Sercan Kuruyamaç(28) yönetimindeki 67 VF 803 plakalı motorsiklet çarpıştı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobil ile motorsiklet çarpıştı; 1 yaralı


Edinilen bilgiye göre Çaycuma'nın Perşembe beldesinde çarşı merkezinde akşam saatlerinde seyir halindeki 67 AAD 653 plakalı Mustafa Geldi(45) hakimiyetindeki otomobil ile Sercan Kuruyamaç(28) yönetimindeki 67 VF 803 plakalı motorsiklet çarpıştı. Ekmek almadan dönen motorsiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle motordan düşerek yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 ekipleri yönlendirildi. Yaralanan Sercan Kuruyamaç'a olay yerinde müdahale edildi. Durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma olay yerinde inceleme başlattı.

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