Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 16:11

Kaya parçaları yaya yoluna düştü

Zonguldak’ta sağanak yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kaya parçaları yaya yoluna düştü

19 Haziran 2017 16:11

Milli Egemenlik Caddesi’nde de dağdan kopan kaya parçaları yaya ve araç yoluna düştü. Kaya parçaları, Kozlu Belediyesi ekiplerince temizlendi.


Zonguldak’ta öğlen saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini artıran yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yol kenarındaki su birikintileri nedeniyle araçların sürücüleri güçlükle ilerleyebildi. Sağanak yağış kent merkezinde etkisini sürdürürken bazı yük gemileri açıkta demirledi.


Öte yandan Milli Egemenlik Caddesi üzerinde kaya parçaları yaya ve araç yoluna düştü. Dağdan kopan irili ufaklı kaya parçaları sürücülere ve yayalara tehlikeli anlar yaşattı. Trafik polisinin olay yerine şerit çekmesinin ardından Kozlu Belediyesi’ne ait ekipler yola düşen kayaları temizledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
ZONGULDAK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:47
  • Güneş :05:12
  • Öğle :13:06
  • İkindi :17:08
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:41
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!