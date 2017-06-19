Kaya parçaları yaya yoluna düştü

Milli Egemenlik Caddesi’nde de dağdan kopan kaya parçaları yaya ve araç yoluna düştü. Kaya parçaları, Kozlu Belediyesi ekiplerince temizlendi.

Zonguldak’ta öğlen saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini artıran yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yol kenarındaki su birikintileri nedeniyle araçların sürücüleri güçlükle ilerleyebildi. Sağanak yağış kent merkezinde etkisini sürdürürken bazı yük gemileri açıkta demirledi.

Öte yandan Milli Egemenlik Caddesi üzerinde kaya parçaları yaya ve araç yoluna düştü. Dağdan kopan irili ufaklı kaya parçaları sürücülere ve yayalara tehlikeli anlar yaşattı. Trafik polisinin olay yerine şerit çekmesinin ardından Kozlu Belediyesi’ne ait ekipler yola düşen kayaları temizledi.