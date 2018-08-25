Kayalıdere Şelaleleri ziyaretçi akınına uğruyor

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kayalıdere Köyü yakınında bulunan Kayalıdere Şelaleleri ve kanyonu bayram boyunca ziyaretçi akınına uğradı. 9 günlük bayram tatili boyunca sıcaktan bunalan ve doğayı seven yaklaşık 15 bin kişi 9 gün boyunca Kayalıdere Şelaleleri’ni gezdi. Yurt dışı ve yurdun dört bir tarafından gelen Hasbeyler Köyü sakinleri de Kayalıdere şelalelerinde buluştu. Yaklaşık 200 kişilik Hasbeyler Köyü sakini önce kanyonda yürüyüş yaptı ardından da büyük şelalenin altında piknik yaptı. Semaverde çay hazırlayıp keyif yapan Hasbeyler Köyü sakinleri doğa harikası Kayalıdere Şelaleri’nde bol bol fotoğraf çekip anı ölümsezleştirdi. Doğal aqua parktan kayan vatandaşlar, kanyonda suya girip serinledi.

Kayalıdere Şelaleri’ne düzenlenen gezinin organizatörlerinden Emekli Polis Hasan Duman, Kayalıdere Şelaleri’nde çok keyifli ve aynı zamanda unutulmaz bir gün geçirdiklerini söyledi. Belli yaş gurubunun Kayalıdere Şelalerini bildiğini ancak özellikle gençlerin bölgeyi yeni tanıma imkanı bulunduğunu anlatan Duman, Kayalıdere Şelaleleri’nin sadece Karadeniz bölgesinin değil Türkiye’nin önde gelen ender güzelliklere sahip bir doğa harikası olduğunu söyledi. Duman, doğayı seven herkesi mutlaka Kayalıdere Şelalerine beklediklerini ifade etti. Gezinin düzenlenmesinde büyük emek sarf eden Hasbeyler Köyü sakinlerinden Serkan Aydemir’de gezi sırasında çektiği fotoğraflarla doğa harikası Kayalıdere Şelaleri’nde ki geziyi ölümsezleştirdi. Aydemir yapılan piknik ve gezi sırasında çok kalabalık olmalarına rağmen doğaya en ufak bir zarar verilmediğini ve herkesin çöplerini toplayarak Kayalıdere Şelaleri’ni temiz bir şekilde bıraktıklarını dile getirdi.