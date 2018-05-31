Kayalıklarda mahsur kalan balıkçının imdadına ekipler yetişti

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Yayla Mahallesi Fener Semti’ndeki kayalıklarda meydana geldi. 58 yaşındaki Çetin Günay, sabah saatlerinde oltası ile balık tutmak için kayalıklara geldi. Balık tuttuktan sonra evine dönmek isteyen talihsiz adam, bir anda dengesini kaybederek düştü. Sol ayağından yaralanan Günay’ı fark eden çevredeki diğer vatandaşlar durumu 112 ve 115’e haber verdi.

Günay bu sırada cep telefonuyla durumu ailesine de haber verdi. Olay yerine AFAD ekipleri de sevk edildi. Kayalıklarda sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Günay, sedye yardımıyla kayalıklardan ambulansa taşındı.

Zincirle yolun kapatılması sebebiyle ambulans kayalıkların bulunduğu bölgeye getirilemeyince yaralı adam sedyeyle ambulansa taşındı. Günay’ın bir yakını ise zincirle yolun kapatılmasına tepki gösterdi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Günay, Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.