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Kaymakam Çorumluoğlu basınla buluştu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamlığına yeni atanan İsmail Çorumluoğlu basınla buluştu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kaymakamlığına yeni atanan İsmail Çorumluoğlu basınla buluştu.


Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, yerel basın ile bir araya geldi. Kdz Ereğli Kaymakamlığı binası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya çok sayıda basın mensubu katıldı. Kendisi hakkında basına bilgi veren Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, basın mensuplarıyla tek tek tanıştı. Çorumluoğlu konuşmasında ileri ki süreçte bu gibi buluşmaların daha sık olacağını, Ereğli'nin kendine has değerleri olduğunu ve Ereğli'nin kendi kendine yetebilen bir ilçe olduğunu belirtti.


Toplantı sonrasında Çorumluoğlu basınla toplu çektirdi.

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