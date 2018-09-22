Kaymakam Çorumluoğlu'ndan ‘kitapta tasarruf yapmayın' uyarısı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediyesinin bu yıl ilkini gerçekleştirdiği Kitap Fuarı açıldı. Şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan'ın da katıldığı açılışta Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Kdz. Ereğlili vatandaşların kitap fuarına yoğun ilgi göstermelerine teşekkür etti.

Kdz. Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Anayurt yayınlarının ilçede ilk kez düzenledikleri ve 1 ay boyunca devam edecek olan kitap fuarının açılışı gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürlüğü karşısındaki otopark alanına kurulan çadırda 22 Eylül-22 Ekim 2018 tarihleri arasında kitapseverlerin hizmetine sunulan kitap fuarının açılışına onur konuğu olarak şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan'da katıldı.

Şair ve Şarkı Sözü Yazarı Ahmet Selçuk İlkan konuşmasında mutlu olmanın on maddelik formülünü anlattı. İlkan konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “ Dünya bilim adamları en son şunda karar kılmışlar, insanı mutlu eden 10 bölgeyi seçmişler. Bir, mutlaka birini seveceksin iki, çocuğum olsa yeter üç , üç odalı bir evim olsun dört, en az dört ay bekleyin aşkınızı beş, beş bin haneli maaşınız olsun yani en az 10000 liradan başlar inşallah altı, çok güzel diyorlar ki haftanın altı günü çalışacaksınız, bir gün tatil yeter diyorlar yedi, çok güzel çok beğendim, dünyanın yedi harikası varsa sizin de 7 tane harika dostunuz olacak. Kederde, sevinçte, acıda neşede yanınızda olacak. Sekizi de şöyle düşünmüşler, en azından bir gecede mutlaka 8 saat uyuyun, tatlı tatlı uykunuz olsun. Dokuzda zaten dokuz doğurursunuz mutluluktan diyor, On ise en önemlisi bunun için söylüyorum ama en az ayda hadi ben yılda diyeyim, 10 kitap okuyun diyor.”

Vatandaşların kitap fuarına gösterdiği ilgiye teşekkür eden Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, tüm halkı kitap fuarına davet etti. Uysal konuşmasında, “ 2018-2019 eğitim-öğretim döneminin başladığı bu haftada böyle anlamlı bir kitap etkinliğini kitap fuarının Kdz Ereğli'mizde buluşmasını sağlayan başta Anayurt temsilcilerine, katkı verenlere, misafirlerimize hepsine teşekkür ediyorum çok anlamlı bir kitap fuarı oluyor bu yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Açılışa iki kızı ile beraber gelen Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, vatandaşlara kitaptan tasarruf yapmayın uyarısında bulundu. Çorumluoğlu, “Ben çocuklarıma bazı aldığı şeylerde tasarrufu söylüyorum, öğütlüyorum. Ama bizim ailede bir konuda tasarruf öğütlenmez, kitap alma konusunda bizim ailede tasarruf yoktur. Kitap almak ve okumakta serbesttir. Cep telefonlarından ve bilgisayarlardan uzaklaşın, kendinizi uzaklaştırın çocuklarınızı uzaklaştırın ve unuttuğunuz o kitaplara tekrar geri dönün” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini Kaymakam Çorumluoğlu, Başkan Uysal ve sanatçı İlkan birlikte keserek vatandaşlarla fuarı gezdiler.

Fuar kapsamında açılışa özel 1000 adet ücretsiz kitap dağıtıldı. Fuara katılarak kitaplarını imzalayacak, söyleşi ve dinletilere katılacak isimler ve katılım tarihleri şu şekilde: 26-27 Eylül tarihlerinde Sinan Yağmur, 28 Eylül Mustafa Anayurtlu ve Müjde Aklanoğlu, 29 Eylül Metin köse, 30 Eylül Yavuz Bahadıroğlu, 2-3 Ekim Çağlayan Yılmaz, Emrullah Özdemir, Tarkan Suçıkar, Ahmet Haldun Terzioğlu, 5 Ekim Prof.Dr. Ahmet Şimşirgil, 6 Ekim Vehbi Vakkasoğlu, 8 Ekim Yusuf Piliç, Dilara Keskin, Emre Gül ve Koray Yersüren, 10 Ekim Kahraman Tazeoğlu, 13 Ekim Hasan Ali Toptaş, 15 Ekim Birsen Ekim Özen.