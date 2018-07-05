Kaymakam Keçeli incelemelerde bulundu

Üretim alanlarında yer alan bodur armut bahçesinden, nektarin bahçesinden ve diğer alanlardaki ürünlerden hedeflenen verimin alındığını ve çiftçilerin satışta herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtmesi üzerine Kaymakam Serkan Keçeli “Çaycuma’mızda görüldüğü üzere bodur armut, elma, kiraz ve nektarin dahil pek çok meyve rahatlıkla yetiştiriliyor. Üreticilerimiz bunda da başarılı. İlk yıl olmasına rağmen çilek üretiminden gayet güzel verim alınmış. Demek ki İlçemizde üretimde başarılı olmak mümkün. Biz üreten her çiftçimize destek olmaya devam edeceğiz. Bu örnek bahçeler imkanları olan, ortamları bulunan her gencimize de ışık tutacaktır. Üreticilerimizi kutluyor, emeklerine sağlık diyorum ve bol kazançlar diliyorum” dedi.

Daha sonra Nebioğlu Sacit Olcay Kabaklıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’n de incelemelerde bulunan Serkan Keçeli, burada da Nebioğlu Belediye Başkanı Ertan Aydoğan ve Okul Müdürü Tekin Verim tarafından çalışmalar hakkında bilgi aldı. Okul arazilerinde kurulu seralarda yapılan üretimin öğrencilerle birlikte yapılmasının önemine değinen Kaymakam Keçeli “ Tarım Lisesi formatında okulda seraların yanı sıra diğer alanlarda da uygulamalar olduğunda öğrencilere daha verimli eğitim verilmiş olacaktır. Bu nedenle üretim aşamasında öğrencilerin teorik eğitimle uygulamalı eğitimi birlikte yapması önemlidir” dedi. Ayrıca okulun ve arazilerin düzenlenmesinde emeği geçen Belediye Başkanına, Okul Müdürüne ve personele teşekkür ederek incelemelerini tamamladı.