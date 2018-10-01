Kaymakam Keçeli, pistten çıkan uçakla ilgili açıklama yaptı

Zonguldak Havalimanı'ndan aldığı yolcularla Almanya'ya gitmek üzere aprondan çıkış yapan Germania Hava Yolları'na ait uçağın pistten çıkması ile ilgili Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli açıklama yaptı.

Keçeli, yolcuları evlerine uğurladıklarını ve eve gidemeyen yolcular içinde otel planlamasının yapıldığını belirterek, “Yarın saat 11.00 sıralarında yeni uçak gelecek ve yolcularımızı Almanya'ya ulaştırmış olacağız. Bu uçağımız ile ilgili de pushback beklediğimiz planlama yapılıyor. İnşallah bu da yarın yolcularımızı uğurladıktan sonra buradan çıkartıp gerekli kontroller yapıldıktan sonra tekrar uçuşlara devam edecek. Pistte kalan uçağı kaldırmak için Almanya'dan pushbacki yollayacaklarmış. Muhtemelen kendi halimizde buradan çıkaracağız” dedi.

“Çoluk çocuk rezil olduk"

Yolculardan Günay Topçu, havaalanında 4 saate yakın beklediklerini, kimsenin kendilerine bilgi vermediğini ifade ederek, "Şimdi de son bilgi olarak herkes evine gidebilir deniliyor hiçbir şey olmamış gibi. Yarın sabah 11.00'de uçağımız geliyormuş bu kadar. Ne yemek servisi ne içecek servisi yapıldı. Her şey para ile satıldı. Çoluk çocuk rezil olduk. Kaldık böyle ortada” diye konuştu.