Diğer
Kategoriler
05 Mayıs 2018 11:29

Kaymakam Keçeli ve Milli Eğitim Müdürü Özdemir okuma yazma kursunu ziyaret etti

Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özdemir Çaycuma İlçesi bağlı Yukarı Taşçılı Köyü Ortaokulu’nda okuryazarlık seferberliğine yönelik açılan okuma yazma kursunu ziyaret etti.

Kaymakam Keçeli ve Milli Eğitim Müdürü Özdemir okuma yazma kursunu ziyaret etti

05 Mayıs 2018 11:29


Çaycuma’ya bağlı Yukarı Taşçılı Köyü Ortaokulu’nda başlayan okuryazarlık seferberliğine yönelik açılan okuma yazma kursuna,Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özdemir ve daire müdürleri ile İlçeye bağlı Yukarı Taşçılı Köyü Ortaokulu’nda okuryazarlık seferberliğine yönelik açılan okuma yazma kursunu ziyaret etti. Kursiyer bayanlarla sohbet eden Kaymakam Keçeli okumanın yaşı olmadığını ifade ederek, kursiyerlerle birlikte kitap okudu. Okuyabilmenin mutluluğunu yaşayan kursiyerler, kendilerine bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti. Çaycuma ilçe genelinde toplam 111 okuma yazma kursu açıldı.


Okuryazarlık kurslara 591 kadın, 15 erkek olarak toplam 606 kursiyer katılıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
17
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    17°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç