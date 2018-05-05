Çaycuma’ya bağlı Yukarı Taşçılı Köyü Ortaokulu’nda başlayan okuryazarlık seferberliğine yönelik açılan okuma yazma kursuna,Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özdemir ve daire müdürleri ile İlçeye bağlı Yukarı Taşçılı Köyü Ortaokulu’nda okuryazarlık seferberliğine yönelik açılan okuma yazma kursunu ziyaret etti. Kursiyer bayanlarla sohbet eden Kaymakam Keçeli okumanın yaşı olmadığını ifade ederek, kursiyerlerle birlikte kitap okudu. Okuyabilmenin mutluluğunu yaşayan kursiyerler, kendilerine bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti. Çaycuma ilçe genelinde toplam 111 okuma yazma kursu açıldı.

Okuryazarlık kurslara 591 kadın, 15 erkek olarak toplam 606 kursiyer katılıyor.