Kaymakam Madenoğlu’na veda iftarı

Kdz. Ereğli ilçesinde 2015 yılının Temmuz ayında göreve başlayan Nazım Madenoğlu 14 Haziran 2018 tarihi itibariyle emekliliğe ayrılacak. Kaymakam Madenoğlu için bu akşam Gülüç Büyük Anadolu Otel’de iftar programı düzenlendi. İftar programında Nazım Madenoğlu’nu anlatan kısa film gösterisi izleyenleri duygulandırdı. Okunan ezan ile birlikte oruçların açılmasının ardından Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Milletvekilleri Faruk Çaturoğlu ve Ünal Demirtaş, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ile oda ve dernek başkanları birer konuşma yaparak Madenoğlu’na teşekkür etti. Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği Başkanı Necati Günay, Ereğli halkının kendisini çok sevdiğini ve asla unutmayacağını söyledi. Dernek Başkanı Günay, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’dan Kaymakam Madenoğlu’nun isminin ilçede yaşatılması için çalışma yapılmasını talep etti.

Geceye katılan bir çok kurum ve kuruluş Madenoğlu’na Ereğli anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

İftar programına Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Aykut Manioğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, siyasi parti ilçe başkanları ve yöneticileri, daire müdürleri, muhtarlar, oda ve derneklerin başkan ve yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.