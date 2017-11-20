Kaymakamlık geçici hizmet binası hazır hale getirildi

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Kent Meydanı projesi kapsamında boşaltılması gereken kaymakamlığa, geçici olarak pazaryerinde tahsis edilen hizmet binasındaki çalışmaları gazetecilere anlattı.

Başkan Hüseyin Uysal, beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları, bazı daire müdürleri ve gazetecilerle geçici hükümet binası olarak kullanılacak olan Pazar yerindeki Belediye Hizmet binasında yaptığı incelemede, odaların tefrişatının tamamlandığını, asansörün yapımıyla birlikte kaymakamlığın buraya taşınmasının önünde engel kalmadığını söyledi.

Otobüs firmaları bu hafta sonu çıkıyor

Başkan Uysal, Kent Meydanı projesine başlayabilmek için Kaymakamlık ve Terminalin taşınması gerektiğini belirterek; “Kent meydanı projesi’nin başlaması için iki tane yapılaşma kaldığını ifade eden Uysal şöyle konuştu: “Bunlardan biri hükümet binası. Biri de terminalcilerin durduğu binalar. Terminalciler bu hafta sonu çıkıyorlar. Onların altyapılarını ve yerleşim alanları bitirdik. Şu anda bulunduğumuz bina da kaymakamlık binası olarak hazırlığı bitti. Önümüzdeki günlerde Kaymakamlığımızın bu binaya taşınması için gerekenleri onların talepleri doğrultusunda tamamladık. Bir tek asansörü kaldı. Çok kısa zamanda da onun ihalesine çıkacağız. Tam tarih belli değil. Bugün arkadaşlar yeni gelen evraklar çalışacak, ona göre ihaleye çıkacağımız tarihi belirleyeceğiz. Sayın kaymakamımız da bunun bittiğini görünce kısım kısım taşınmaya başlayacaklar. Bu ayın sonuna doğru terminal binalarımızdan başlamak üzere yıkmaya başlayacağız. Yeni hükümet konağı katlı otopark yerine değil, emniyet binasının yanındaki çilek halk otobüslerinin bulunduğu yere hazırlıklar yapılacak. Çilek halk otobüsleri için yeni bir toplanma alanı oluşturulacak. Hükümet binasının mimarisi de orada başlamış olacak. Önemli olan şu, kent meydanı başlıyor.”

Millet parkı yeniden düzenlenecek

Millet Parkı’nda incelemeleri esnasında parkların yaşayan alanlar olduğuna dikkat çekerek, görüş alanının açık olmasının buraların kullanımında önemli olduğunu ifade eden Başkan Uysal şu ifadeleri kullandı: “Bütün insanlar, Atatürk anıtı için teşekkür ediyor. Özellikle belli yaşa gelmiş insanlar ve aileler teşekkür ediyor. Bunun içinde yabancı insanlar oturuyordu, ağaçların altı görünür hale geldiği gibi o tür kötü olaylardan kurtulduk diyorlar. Bu ağaç, böyle giderse çok az yaşayacak. 685 yıllık bir çınar ağacı. İnşallah uzun süre yaşatacağız.

Burada yeşil göreceğiz. Betonlaşmanın önüne geçeceğiz. Hem ağaçları koruyacağız, hem de çok güzel bir çevre düzenlemesi yapacağız. Burada Nimet Hoca Kurtuluş Savaşı’nda burada konuşma yapmış. Ondan dolayı buraya Millet Parkı diyeceğiz, buraya Nimet Hoca’nın büstü ve halka hitabetini koyacağız.

Betonlaşmayı kaldırınca park bahçelere teslim edeceğiz, bu alan halkın oturacağı bir alan olacak. Ağacın altında insanlar yazın otursunlar. Kışın, yağmur altında oturmak istiyorlarsa çadırvari bir şey olmaz.”

Pazaryerinde çatı bitti, zemini yapıyoruz

Uysal, incelemelerin ardından basın mensuplarının sorularına da yanıt verdi. Bir soru üzerine Pazaryeri bölgesinde yenileme çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Uysal “Pazaryerindeki çatının örtüsünü değiştirdik. Griydi Bordo rengine çevirdik. Bunun için on günlük bir gecikme oldu. Bu hafta sonu hepsi geliyor. Bunlar bittikten sonra zemin işi yapılacak” şeklinde konuştu.

Vinçlerin beton baskı zemini bozmasın diye vinçler gittikten sonra zeminin yapılacağını dile getiren Uysal, “Bir gayret içindeyiz, en azından bunu bilmeniz lazım. Sabahtan arkadaşlarla iki buçuk saat toplantı yaptık. Biliyorsunuz kolay çıkmıyor sonuç ortaya . Yıllarca konuşuluyor, yıllardır farkındalar ama insanlar absürt bir fikir gibi geliyor. Anlatırsak, sizler de sahip çıkarsanız, bunları gündeme getirirsek, güzel sonuçlar ortaya çıkacak diye düşünüyorum” dedi.

“Esnafı yerinden etmeden çalışmaları tamamlayacağız”

Uysal, köylü pazarının üstünün kapatılmasının ardından, pazaryerindeki kapalı işyerlerinin çatısının da değişeceğini belirterek şunları söyledi: “Bu binaları komple yeniden yapmaya kalksak, pazaryeri esnafından pek azı buraya geri dönebilir. Çünkü yeni yapılan işyerlerini ihale yoluyla yeniden tahsis etmek gerekiyor. Bu durum da esnafı mağdur eder. Birtakım çıkmaları ve işgalleri ortadan kaldıracağız ama esnafı yerinden etmeden bu yenileme çalışmalarını tamamlayacağız.”

Başkan Uysal, incelemeleri esnasında basın mensupları ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti.