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16 Mayıs 2018 17:01

Kaymakamlık kupasının şampiyonu Esnafspor oldu

Kozlu Kaymakamlığı Kurumlar Arası Futbol Turnuvası sona erdi.

Kaymakamlık kupasının şampiyonu Esnafspor oldu

16 Mayıs 2018 17:01


Geleneksel olarak düzenlenen turnuvanın şampiyonu Kozlu Esnafspor oldu. Kaymakam Ahmet Karakaya, Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, il Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Akif Başdağ, daire ve kurum müdürleri ile birlikte çok sayıda sporseverin izlediği final maçının ardından kupa töreni düzenlendi. Şampiyon Esnafspora kupasını veren Kaymakam Ahmet Karakaya, Esnafspor’u kutlayarak turnuvanın kaybedeni olmadığını, dostuk ve kardeşliğin pekişmesine katkı sağladığını belirterek emeği geçenlere ve katılan takımlara teşekkür etti.


Turnuvada şampiyon Esnafspor olurken TTK 2., Kozlu Milli Eğitim 3. ve TIP Fakültesi Yoğun Bakım takımı 4. oldu.




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