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11 Ocak 2017 16:19

Kaza nedeniyle durdu, kamyonet çarptı

Kaza nedeniyle durdu, kamyonet çarptı

11 Ocak 2017 16:19

Zonguldak-Ereğli karayolunda 4 aracın karıştığı kaza nedeniyle duran bir kişiye, o sırada arkadan gelen bir kamyonet çarptı. Ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken, kamyonet sürücüsü ise kaçtı.
Kaza, Zonguldak-Ereğli karayolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ereğli istikametinden Zonguldak istikametine giden otomobil sürücüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle duramayınca, iki kamyon ve bir otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, kaza yapan sürücülere yardım için duran Selçuk Çalışkan isimli sürücüye, arkadan gelen bir kamyonet çarptı. Kazada ağır yaralanan Çalışkan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı. Kazada hasar gören araçlar olay yerinden kaldırılırken, polis ve jandarma ekipleri Selçuk Çalışkan’a çarparak kaçan kamyonet sürücüsünü arama çalışmasına başladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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