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Kazada ölen Şeyma'ya son yolculuk, göz yaşları arasında toprağa verildi

Zonguldak’ta geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden 22 yaşındaki Şeyma Bekar son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ta geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden 22 yaşındaki Şeyma Bekar son yolculuğuna uğurlandı.


Zonguldak Zonguldak Ankara karayolunda geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren 22 yaşındaki Şeyma Bekar düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Gelik Merkez Caminde düzenlenen törene genç kızın ailesi ve sevenleri katıldı. İkindi namazına müteakip düzenlenen törene kılınan cenaze namazında taziyeleri kabul eden genç kızın ailesi güçlükle ayakta durabildi. Genç kız ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defin edildi.

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