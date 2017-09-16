Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayata tutunamadı

Kaza, dün akşam saatlerinde Kavaklık Mahallesi Göçmenler Sokak mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Sezgin idaresindeki 67 LA 362 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Neriman Çiftçi’ye (46) çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Murat Sezgin kaldırıldığı Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan Neriman Çiftçi’nin tedavisi ise hastanede devam ediyor.

Savcılığın kazaya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.