Kazadan sonra olay yerinden kaçtı

Zonguldak Alaplı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada,sürücü aracı bırakıp kaçtı

Edinilen bilgilere göre kaza Alaplı Belediye Plajlar mevkinde meydana geldi. Alaplı istikametine giden Selçuk T.(26) yönetimindeki 37 NZ 494 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun karşı şeridine geçti. Kazayı gören çevre sakinleri hemen 112 Acil servis ekiplerinden yardım istedi.

Kaza yerine gelen polis ve diğer İtfaiye görevlileri araç içerisinde sürücü göremeyince çevrede sürücü aradı. Yapılan tüm aramalara rağmen sürücü bulunamayınca polis devlet ve özel hastanelerde de sürücüyü aradı. Tüm aramalara rağmen yaralı sürücü bulunamayınca sürücünün hurdaya dönen otomobilden çıkıp korktuğu için firar ettiği sanılıyor. Polis ekipleri çalışmaların ardından yol kenarında terk edilen otomobili Babası tarafından teslim alındı. olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.