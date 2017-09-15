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15 Eylül 2017 13:19

Kdz. Belediyespor, Kış Futbol Okulu başlıyor

Kdz.

Kdz. Belediyespor, Kış Futbol Okulu başlıyor

15 Eylül 2017 13:19

Ereğli Belediye Spor Kış Futbol Okulu kayıtları, bugün günü başladı.


Ereğli Belediye Spor Kulübü, yaz döneminde verilen futbol kursunun ardından kış sezonunda da çocuklara ve gençlere sporu sevdirmek ve alt yapıya yetenekli gençler kazandırmak amacıyla Kış Futbol Okulu Sezonu’nu başlatıyor.


14 Ekim 2017 Cumartesi günü başladı ve kış sezonu boyunca hafta sonları Kışla Spor Tesislerinde gerçekleşecek Kış Futbol Okuluna ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, genç yeteneklere Ereğli Belediye Spor Kış Futbol Okulu için özel olarak hazırlanmış olan, forma, şort, tozluk, sırt çantası, yağmurluk, eşofman ve bereden oluşan spor malzemelerinin başvuru sırasında verileceği ve yaşları 6-15 arasında değişen çocuk ve gençlerin kayıt yaptırabileceği belirtildi.


Kayıt ve ayrıntılar için Kışla’da bulunan Eregli Belediye Spor Tesisleri’ne başvurulması gerektiği duyuruldu.




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