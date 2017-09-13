Kdz. Ereğli Belediye Plajı Pazar günü yaz sezonunu kapatıyor

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, belediye plajının, hem uzun kumsalı, hem üst düzey güvenlik önlemi olduğunu vurgulayarak, yenilenen plaj tesislerinde belediye personelinin güler yüzlü ve kaliteli hizmetinin de tercih nedeni olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan boğulma olaylarının ardından bu sezon Mevrealtı mevkiine kadar 1,5 kilometrelik alanın belediyenin sorumluğuna verildiğini hatırlatan Başkan Uysal, üzücü olaylara meydan vermemek için 15 cankurtaran, 9 güvenlik kulesi, 1 jet ski, bir Zodyak Arama Kurtarma Botu ile üst düzey güvenlik önlemi aldıklarını söyledi.

Kdz. Ereğli Belediyesi Plajını daha önceki yıllarda yaşanan üzücü olayların tekrar etmemesi için alınan önlemler sayesinde Batı Karadeniz’in en güvenli plajı haline getirdiklerini ifade eden Başkan Uysal, plaj tesislerinde hafta sonları denize gelen kişi sayısının ortalama 3 bine ulaştığını ve 3 ayda da yaklaşık 250 bin kişiyi tesislerde ağırladıklarını vurguladı.

Başkan Uysal, 15 Haziran’da açılan ve 17 Eylül 2017 Pazar günü akşamı sezon kapatacak olan Karadeniz Ereğli Belediye Plajı’na halkın gösterdiği yoğun ilgiye teşekkür etti.