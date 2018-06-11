Kdz. Ereğli Belediyesi 26 günde 50 bin kişiye iftar verdi

İlçede iftarın ardından tasavvuf müziği ve semazen gösterisi ile duaların edildiği Kadir Gecesi özel programı düzenlendi.

Kdz. Ereğli Belediyesinin Ramazan ayı başından itibaren İnönü parkında düzenlediği açık hava halk iftarı Kadir gecesinde 4 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ve eşi Sevim Uysal, iftar öncesi vatandaşların Kadir gecesini ve Ramazan Bayramını tebrik etti. Programa AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, AK Parti Kdz. Ereğli Kadın Kolları Başkanı Fadime Doğru ve yönetimi, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, AK Parti SKM görevlileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve 31 mahalleden gelen vatandaşlar katıldı.

26 günde 50 bin kişiye iftar

Ramazan ayında 26 gün boyunca 50 bin kişiye iftar verdiklerini belirten Başkan Uysal, birlik ve beraberliğin devamını diledi. Uysal konuşmasında “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayını ve bu mübarek Kadir gecesini sizlerle birlikte yaşatan rabbime hamd ediyorum. Kadir gecenizi tebrik ediyorum. Kur’an’ın indirildiği bu mübarek gece, gök kubbenin, semaların kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecede hep birlikte dua edeceğiz. Allah’ım sen affedicisin. Affetmeyi seversin, beni de, bizleri de affeyle. Allah’ım ilçemize, ülkemize, milletimize huzur ve barış ver, bütün sorunlarımızın çözümünde yardımcı ol. Bilmeden, farkında olmadan, fark etmeden, fark ettirilmeden birisinin kalbini kırdıysam, herhangi bir üzüntüye yol açtıysam, herhangi bir hizmeti aksattıysam Allah’ım beni affeyle“ dedi.

Kadir gecesi programı düzenlendi

İftar programının ardından Belediye tarafından amfi tiyatroda Kadir gecesi özel programı gerçekleştirildi.

Tasavvuf müziğinin ardından, semazen gösterisinin gerçekleştirildiği gecede, belediye hocaları tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilerek dualar edildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kdz. Ereğli’ye bir müjde verdiğini belirterek; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ilçemize geldi. Ve bizlere bir müjde verdi. ‘Kdz. Ereğli’nin Milletvekili benim. Sorunlarınızı bizzat takip edeceğim’ dedi. Değerli hemşehrilerim, Türkiye’de bin 398 tane ilçe belediyesi var. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı, dünya 5’den büyüktür diyen dünya lideri ilçemize geliyor ve bu sözleri sarf ediyor. Şehrim için rabbime sabaha kadar hamd etsem yeridir” dedi.

Program boyunca vatandaşlara belediye görevlileri tarafından çeşitli ikramlar gerçekleştirildi.