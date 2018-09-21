Kdz. Ereğli Belediyesi 3 bin kişiye aşure dağıttı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla 3 bin kişiye aşure dağıtımı yapıldı.

Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından İnönü Parkı önünde kurulan platformda Cuma namazı sonrasında 3 bin kişilik aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ın şehir dışında olması nedeniyle katılamadığı programda Belediye Başkan yardımcısı ve başkan vekili Ayhan Atay, beraberinde başkan yardımcıları Hüseyin Ağlar, Atilla Bulak ve Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç ile aşure dağıtımını gerçekleştirdi.

Program öncesi belediye hocaları tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua gerçekleştirildi. Başkan yardımcısı Ayhan Atay, yaptığı konuşmada Kerbela'nın hüznünü ve ehlibeytini taşıyan herkesin içini acı, hüzün ve keder kapladığını söyledi.

Atay konuşmasında; “Bugün, ümmeti olmakla şeref duyduğumuz peygamber efendimizin torunu Hz.Hüseyin ve 70 arkadaşının şehit edildiği günün acısını yaşıyoruz. Yürekleri yakan bu acı, dünyanın dört bir yanında mezhebi, ırkı, rengi, coğrafyası ne olursa olsun, Müslümanların ortak hüznü ve kederidir. Kerbela haksızlık karşısında direnmenin adı, geleceği inşa eden bir okuldur. Mezhebi ne olursa olsun herkesin bu mektepten alacağı dersler vardır. İyi bilinmelidir ki Hz. Hüseyin ve arkadaşlarının uğruna can verdikleri yol, Hz. Mustafa'nın yoludur.

Kerbela ayrılık değil, birlik ve beraberliğe vesile olmalı, hepimizi birbirimize sımsıkı kenetlemelidir. Kerbelanın bizlere yüklediği sorumluluk gönül kapılarımızı ardına kadar birbirimize açmaktır. Başta peygamberimiz Hz. Muhammet (s.a.v), Hz. Hüseyin, tüm Kerbela şehitleri ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, hepinize saygılar sunuyorum” dedi.

Başkan yardımcıları ve bazı daire müdürleri daha sonra kazanların başına geçerek vatandaşlara aşure dağıttı.