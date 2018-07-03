Kdz. Ereğli Belediyesi 3 derneğe yer yapıyor

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Erdemir Ofis yolu üzerinde LÖSEV, Şehit Aileleri ve Madenciler için dernek evleri yapımı projesine başlandığını belirtti.

Yapılacak 3 dernek evi ile LÖSEV, Şehit Aileleri ve Madenciler Derneklerinin sosyal ve kültürel faaliyetlerini daha iyi şartlarda yapabilmeleri amacıyla bu projeyi hayata geçireceklerini dile getiren Uysal, 3 dernek evinin Kurban Bayramı’na kadar tamamlanmasının planlandığını söyledi. Uysal ilçede daha öncede Gaziler Derneği, Muhtarlar Derneği, Yeşilay ve Kızılay gibi dernekler içinde yer temin ettiklerini ve daha güzel ortamlarda faaliyetlerini sürdürdüklerini anlattı.