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08 Ocak 2017 15:26

Kdz. Ereğli Belediyesi 31 mahallede karla mücadele ediyor

Kdz. Ereğli Belediyesi 31 mahallede karla mücadele ediyor

08 Ocak 2017 15:26

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası Kdz. Ereğli Belediyesi ikisi aynı zamanda tuzlama da yapabilen 4 kar küreme kamyonu, 1 adet kar küreme aracı, 9 adet JCB iş makinesi ve 2 greyder ile karla mücadele çalışmasına başladı.
Kdz. Ereğli Belediyesi İlçemizi yeniden etkisi altına alan kar yağışı ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Dün gece ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışına karşı, Fen İşleri Müdürlüğünün yanı sıra, Su ve Kanalizasyon, İtfaiye, Temizlik İşleri, Zabıta, Ulaştırma ile İşletme ve İştirakler Müdürlükleri gerek araç, gerekse personelleriyle karla mücadeleye başladı.
Çalışmaları yakından izleyen ve halkın her türlü istek ve şikâyetini ‘Alo 153 Zabıta’ hattına bildirmesini isteyen Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, tüm ihbarların değerlendirildiğini, sorun yaşanan bölgelere anında müdahale edildiğini belirtti.
Başkan Uysal, gelecek ihbarlar dâhilinde İtfaiye ve Zabıta Müdürlüğü’ne ait 3 adet 4x4 araçlarla diyaliz hastaları, hamile bayanlar ve acil hastaların 24 saatlik süre içinde evlerinden alınıp tedavileri tamamlandıktan sonra tekrar evlerine bırakılacağını da kaydederek ” İlçemizde yoğun bir kar yağışı var. Ekiplerimiz her türlü ihbarı değerlendiriyor. Bu süreçte araç sürücülerinin zincirsiz yola çıkmaması ve toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önemli. Ekiplerimiz ikisi aynı zamanda tuzlama yapabilen 4 kar küreme kamyonu, 1 adet kar küreme aracı, 9 adet JCB iş makinesi ve 2 greyder ile kar yağışına karşı mücadele ediyor.” dedi.
Kdz. Ereğli Belediyesi 31 mahallede yolların kardan temizlenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



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