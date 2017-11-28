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28 Kasım 2017 15:29

Kdz. Ereğli Belediyesi BAKAB toplantısına ev sahipliği yaptı

Batı Karadeniz Kalkınma Birliği ( BAKAB ) olağan toplantısı, aynı zamanda birlik üyesi olan Kdz.

Kdz. Ereğli Belediyesi BAKAB toplantısına ev sahipliği yaptı

28 Kasım 2017 15:29

Ereğli Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Kdz. Ereğli’de yapıldı.


Safranbolu Kaymakamı ve Safranbolu Belediye Başkan vekili Fatih Ürkmezer’in başkanlığında, aralarında Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci’inde bulunduğu, birliğe üye belediyelerin başkanları ve BAKAB yetkililerinin katılımları ile gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal yaptı.


Başkan Uysal toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladığı konuşmasında, turizm de tanıtımın önemine dikkat çekerek, bunun yapılabilmesi için turizm amaçlı planlamaya ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı. Başkan Uysal, hazırlanacak bir organizasyon şeması ile bölgesel değerlerin öne çıkacağı çalışmalar yapılabileceğini söyledi.


Ürkmezer’de yaptığı konuşmada bölgenin doğası, tarihi ve kültürünü korumak ve geleceğe dönük tanıtımına katkıda bulunmayı amaçladıklarını dile getirdi.


Aralarında 2018 bütçesinin de bulunduğu gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, EMİTT fuarına katılım konusunda da fikir alışverişinde bulunulurken yaklaşık 2 saat süren toplantı öğle yemeği ile sona erdi.




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