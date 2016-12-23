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23 Aralık 2016 14:18

Kdz. Ereğli Belediyesi bin 250 seccade dağıttı

Kdz. Ereğli Belediyesi bin 250 seccade dağıttı

23 Aralık 2016 14:18

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından merkez camilerinde dışarıda namaz kılmak zorunda kalan vatandaşlar için üç ayrı camide bin 250 adet seccade dağıttı.
Kdz. Ereğli Belediyesi, Cuma günleri yoğunluktan dolayı yer bulamadığı için Cuma Namazını cami avlusunda ve yol kenarlarında kılmak zorunda kalan cemaatin yararlanabilmesi için şehir merkezindeki 3 camide bin 250 adet seccade dağıtımına başlandı.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, yaptığı açıklamada, şehir merkezindeki İskele, İsmailağa ve Ali Molla camilerinde bin 250 adet seccade dağıttıklarını belirterek; “Özellikle Cuma günleri yoğunluk nedeniyle vatandaşlarımız avluda ve yaya yolu üzerinde kartonlar üzerinde namazlarını eda etmek zorunda kalıyorlardı. Daha önce dağıtılan seccadelerin ellerinde kalmadığını belirten din görevlilerimizin de talebiyle bin 250 adet bu camilerimiz için özel seccade yaptırdık. Güneşten ve yağmurdan etkilenmeyen seccadelerimizi bugün itibariyle cami imamlarımıza teslim ettik” dedi.
Halep’e yardım kermesine katıldı
Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Kdz. Ereğli Belediyesinin de katkılarıyla Ümmet Platformu tarafından Halep’e yardım amacıyla Yaşlılar Gençler Evinde düzenlenen kermese katıldı.
Başkan Uysal, belediye başkan yardımcıları ile birlikte katıldığı kermeste platform üyelerine duyarlılıkları nedeniyle teşekkür etti.



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