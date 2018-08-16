Kdz. Ereğli Belediyesi çalışanlarına bayram öncesi öedeme

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal bin 160 personelin maaş ve ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesi hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Başkan Uysal konuya ilişkin açıklaması şöyle: “Belediyemizde çalışmakta olan 110 kadrolu işçilerimiz; 146 bin lira tutarında devlet ikramiyesini ve 430 bin lira tutarındaki maaş ödemesini de 17 Ağustos 2018 Cuma günü tarihinde banka hesaplarına çekebilecekler. 200 memurumuza, 200 bin lira tutarındaki bayram ikramiyesi, 10 Ağustos 2018 tarihinde hesaplarına yatırılmıştı. 1 milyon 012 bin liralık maaş ödemesi de 15 Ağustos 2018 tarihinde çekilmek üzere banka hesaplarına yatırıldı. Bunun yanında 850 belediye şirket personelimizin 2 milyon 100 bin lira tutarında maaş ödemesini de 17 Ağustos 2018 tarihinde çekilmek üzere banka hesaplarına yatırttık. Bu Kurban Bayramı öncesi çalışanlarımızın daha iyi şartlarda bayramı geçirmeleri için toplamda 3 milyon 888 bin liralık ödemeleri yapıldı. Aileleriyle birlikte güle güle harcamalarını diliyorum.”