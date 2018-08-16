Diğer
Kategoriler
16 Ağustos 2018 16:08

Kdz. Ereğli Belediyesi çalışanlarına bayram öncesi öedeme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Kurban Bayramı öncesi bin 160 personelin maaş ve bayram ikramiyeleri olmak üzere 3 milyon 888 bin TL’nin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

Kdz. Ereğli Belediyesi çalışanlarına bayram öncesi öedeme

16 Ağustos 2018 16:08


Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal bin 160 personelin maaş ve ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesi hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Başkan Uysal konuya ilişkin açıklaması şöyle: “Belediyemizde çalışmakta olan 110 kadrolu işçilerimiz; 146 bin lira tutarında devlet ikramiyesini ve 430 bin lira tutarındaki maaş ödemesini de 17 Ağustos 2018 Cuma günü tarihinde banka hesaplarına çekebilecekler. 200 memurumuza, 200 bin lira tutarındaki bayram ikramiyesi, 10 Ağustos 2018 tarihinde hesaplarına yatırılmıştı. 1 milyon 012 bin liralık maaş ödemesi de 15 Ağustos 2018 tarihinde çekilmek üzere banka hesaplarına yatırıldı. Bunun yanında 850 belediye şirket personelimizin 2 milyon 100 bin lira tutarında maaş ödemesini de 17 Ağustos 2018 tarihinde çekilmek üzere banka hesaplarına yatırttık. Bu Kurban Bayramı öncesi çalışanlarımızın daha iyi şartlarda bayramı geçirmeleri için toplamda 3 milyon 888 bin liralık ödemeleri yapıldı. Aileleriyle birlikte güle güle harcamalarını diliyorum.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç