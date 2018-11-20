Kdz. Ereğli Belediyesi Çocuk Meclisi seçimleri başladı

Zonguldak'ın ilçesi Ereğli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında Kdz. Ereğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen, Karadeniz Ereğli Belediyesi Çocuk Meclisi seçimleri başladı.

Çocuk Meclisi seçimlerinin ilki İsmet İnönü Orta Okulu'nda yapılırken, seçime İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sedat Akdeniz, Okul Müdürü Zuhal Efe, okul öğretmen ve öğrenciler katıldı. Okul salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda öğretmen, öğrenciler ve velilerle gurur duyduğunu belirten Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal yaptığı konuşmada “Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bizlerin amacı sizlere yaşanabilir bir şehir bırakmak. Özgüvenli ve kendine güvenen bir toplum ayakta kalabilir. Kendinize güvenin, hayal edin ve özgüveninizi hiç kaybetmeyin.”ifadelerine yer verdi. Okul Müdürü Zuhal Efe 'de konuşmasında çocuk meclisi seçimlerinin yapılmasında okullarının tercih edilmesinden dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Adayların arkadaşlarına hitap ettiği ve Başkan Uysal'ın temsili oyuyla başlayan, 5 adayın yarıştığı meclis seçimlerinde İsmet İnönü Ortaokulu Çocuk Meclisi Başkanlığına 8/C sınıfı öğrencisi Eren Berber ve 8/B sınıfı öğrencisi Ayşenur Şen seçildi.