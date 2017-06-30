Kdz. Ereğli Belediyesi, finişerli sıcak asfalta başladı

Sarıkorkmaz, ve Uzunçayır Mahallesi devam eden asfalt çalışmaları ile menfez çalışmalarını ve dere ıslahlarını Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ağlar, Fen İşleri Müdürü Oğuz Cömert ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Deniz Koca ile birlikte inceleyen Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, ilçenin 125 kilometrelik yol ağında alt yapı çalışmalarının bitmesinin ardından asfaltlama işinin sürdüğünü söyledi.

Bu yıl ki hedeflerinin 60 bin ton asfalt dökmek olduğunu söyleyen Kdz. Ereğli Belediye Başkan Hüseyin Uysal, aralıksız çalışacaklarını söyledi. Uysal konuşmasında, “Bu yıl 60 bin ton sıcak asfalt,70 bin metrekarelik alanda ise emülsiyon asfalt çalışması yapılacak. Önceliği alt yapı çalışmaları bitirilen mahalle, cadde ve sokaklara veriyoruz. Halen ilçemizin bazı bölgelerinde yol bakım ve onarım çalışmalarımız da devam ediyor. Uzunçayır Mahallesi’nde de finişerli asfalt serimi başladı. Buradan sonra da Belen Yeni Mahalle ve Ömerli hattında çalışmalarımız başlayacak. İki ayrı ekibimiz de aralıksız çalışacak ”dedi.

Kavaklık’ta dere ıslah ve menfez çalışması

Başkan Uysal gün içinde ayrıca Kavaklık Mahallesi Halka Pınar Sokakta belediyenin yaptığı dere ıslahları ve menfez yapımının bittiğini söylerken, Solak ayrımı mevkiindeki menfez çalışmalarının da sürdüğünü belirtti. Başkan Uysal, ayrıca Kabasakal Deresi ıslahı kapsamında dere tabanının betonlaştırması işlemini incelerken, dere ıslahının Devrek yol yarımına kadar süreceğini kaydetti.

Sel baskını yaşanan Kavaklık ve Kepez bölgelerindeki menfez çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Başkan Uysal, 2015 yılında yaşanan sel felaketinden dersler çıkardıklarını, gerek DSİ’nin yaptığı dere ıslahları, gerekse belediyenin yaptığı menfez çalışmalarını yılsonuna kadar tamamlayarak olası felaketlere karşı tedbir alacaklarını ifade etti.