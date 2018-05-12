Kdz. Ereğli Belediyesi futbol turnuvasında kupayı zabıta aldı

Geleneksel Futbol Turnuvası sona erdi. Turnuvanın galibi ise İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nü final maçında 5-1 mağlup eden Zabıta Müdürlüğü oldu.

13 takımın 2 ayrı grupta mücadele ettiği ve Kışla Kdz. Ereğli Belediyespor Tesisleri’nde gerçekleştirilen turnuvanın sonunda final maçında İşletmeyi 5-1 yenen Zabıta Müdürlüğü kazanırken, turnuva kupasını Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ağlar’ın elinden alan Zabıta Müdürlüğü futbolcuları da büyük bir sevinç yaşadı.

Turnuvanın ikincilik kupasını ise İşletme İştirakler Müdürlüğü, İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş’in elinden alırken final maçına da ‘Anneler günü ‘ pankartıyla çıktı. İşletme Müdürü Cem Koç, Zabıta Müdürü Alptekin Dursun’a bir hediye takdim ederken, turnuva sonrası futbolculara ve seyircilere de baklava ikramında bulunuldu.

Turnuvanın çok renkli geçtiğini belirten Zabıta Müdürü Dursun, “İnandık ve başardık. Çok çalıştık ve çok koştuk. Rakibimizi de tebrik ediyorum. Bu turnuvanın bir galibi olacaktı ve bizde mutlu sona ulaştık. Bu turnuvayı düzenleyerek belediye personelinin kaynaşmasını sağlayan ve her zaman sporcuya ve spora destek olan Belediye Başkanımız Hüseyin Uysal’a ve bizleri bir an olsun yalnız bırakmayan zabıta personeli seyircimize teşekkür ediyorum” dedi.

Turnuvaya, Temizlik İşleri, Mali Hizmetler, Özel Kalem, Kanalizasyon, Su Arıza, Zabıta ve İtfaiye, Fen İşleri, İşletme İştirakler, Ulaştırma, Endeks, Park Bahçeler ve İmar Müdürlüğü katıldı.