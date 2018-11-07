Kdz. Ereğli Belediyesi içme suyu projesine katkı payı ödemeyecek

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Erdemir, DSİ ve Ereğli Belediyesi arasında Kızılcapınar Barajı'ndan alınan içme suyu projesi ile ilgili yapılan protokol çerçevesinde 10 milyon dolarlık katkı payının belediyeden alınmayacağını açıkladı.

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi'nin 2018 yılı Kasım ayı toplantısının birinci birleşimi AKM Nikâh Salonu'nda gerçekleştirildi.

Mecliste gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce konuşma yapan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, ilçenin yetiştirdiği önemli ressamlardan Vedat Can'ın yaşamını yitirdiğini ve kendisine Allah'tan rahmet dilediğini söyledi. Uysal ressam Can için bu gün ikindi namazını müteakip Kasımlı Köyü'nde cenaze töreni düzenleneceği bilgisini verdi.

“10 milyon dolar katkı payı ödenmeyecek”

Kdz. Ereğli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yürüyüşüne katılımın yoğun olduğunu belirten Uysal, coşkulu kutlamalara katkı sunan herkese teşekkür etti. Uysal konuşmasında Kızılcapınar Barajı'ndan Kdz. Ereğli'ye verilen içme suyu projesi ile ilgili gerekli protokolün imzalandığını ve 10 milyon dolar tutan katkı payının Ereğli Belediyesi'nden alınmayacağını ifade etti. Uysal konuya ilişkin açıklamasında “Sizlerin de bildiği gibi Kızılcapınar Barajı'nın kamulaştırması ve inşa faaliyetleri Erdemir tarafından yapılmıştır. Burada bizim içme suyu kullanma hakkımız yüzde 29'dur. Kendileriyle belediyemiz arasında ve DSİ arasında imzalanan protokol kapsamında, bizden herhangi bir katkı payı almadan, yaklaşık katkı payı 10 milyon dolardır. İçme suyundaki yüzde 29 kullanma hakkını Ereğli Belediyesine verdiler. Önümüzdeki günlerde bu iyi ilişkiler çerçevesindeki görüşmelerimiz devam edecektir” dedi.

Yapılan konuşmalarında ardından meclis toplantısında Ereğli Belediyesi 2019 yılı Performans Programının görüşülmesi, 2019 yılı ve izleyen iki yıl Gelir-Gider Bütçeleri ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Bütçesinin görüşülmesi, ilçenin belli bölgelerinde işgaliye ücretlerinin belirlenmesini konu alan 2018 yılı mali gelir tarifesine ilave yapılmasının görüşülmesi ve Kdz Ereğli Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ 23.Bölge Müdürlüğü arasında yapılacak olan Devir Sözleşmesinin imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesine ilişkin gündem maddeleri plan ve bütçe ile hukuk işleri komisyonlarına havale edildi. Kasım Meclis Toplantısı'nda yer alan diğer gündem maddeleri 08 Kasım 2018 günü 09.00'da yapılacak birleşimde ele alınacak.