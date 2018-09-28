Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Haftasını kutladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İtfaiye haftası ve İtfaiye Teşkilatının kuruluşun 304. yılı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi.

Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye haftası ve İtfaiye Teşkilatının kuruluşun 304. yılı nedeniyle anıt önünde çelenk sunma töreni düzenledi. Düzenlenen tören Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş'in anıt önüne çelenk sunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve istiklal marşı okundu. Törende konuşan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, İtfaiye teşkilatına 5 milyon TL yatırım yaptıklarını belirterek “Kdz. Ereğli İtfaiyesinin son dönemde 2 yeni İstasyon, yeni araçlar ve arama kurtarma ekipmanlarına yapılan 5 milyon liralık yatırımla Batı Karadeniz'in en donanımlı İtfaiyesi haline geldi” dedi.

Başkan Hüseyin Uysal, 80 kilometre kare kıyı şeridi bulunan Kdz. Ereğli coğrafyasında 200 bin nüfusa hizmet veren itfaiyenin Belediyenin en önemli birimlerinden biri olduğunu belirterek; “İtfaiye Haftasını ve İtfaiye Teşkilatının kuruluşun 304. yılını kutluyor, ebediyete intikal etmiş itfaiye personeline Allah'tan rahmet diliyorum. Görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan itfaiye teşkilatına ve ailelerine selam ve sevgilerimi sunuyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğümüz; 64 personeli ile birlikte resmi tatil günleri de dahil olmak üzere 24 saat kesintisiz olarak 31 Mahalle, 3 Belde, 94 Köy, olmak üzere toplam 200.000 nüfuslu bir bölgeye İtfaiye Hizmetleri sunmaktadır.” Diyerek Başlayan Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş'te , “Müdürlüğümüz Malzeme, ekipman, teçhizat ve personel olarak bölgemizin en gelişmiş yapısına sahiptir.İtfaiye ekiplerimiz 2017 yılında ev, araç, örtü başta olmak üzere toplam 409 yangın, 21'i insan 153'ü hayvan olmak üzere 174 kurtarma olayı ve 43 su baskınına müdahale etmiştir. Müdürlüğümüz 1230 mtyi bulan plajlarımızda halkımızın can güvenliğini sağlamak için 1 adet jet ski 3 adet Zodyak bot ve 14 cankurtaran bünyesine katmıştır. Cankurtaranlarımız son iki yılda 376 kişinin imdadına yetişmiştir” dedi.

İtfaiye Haftasını kutlayan Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş konuşmasında şu sözlere yer verdi; “İtfaiyeciliğin temelinin gönüllülüğe ve fedakarlığa dayanan meşakkatli bir hizmet olduğunu, görev anında itfaiyecilerin hayatlarını bile feda etmekten çekinmediğini ifade etmeliyim. Bu bağlamda buradan görevleri başında vefat eden Tüm şehit itfaiyecilerimize Allah'tan rahmet diliyor onları saygı ile anıyoruz. Bizler bu görevleri yaparken, bizlerden desteğini esirgemeyen Başta Belediye Başkanımız olmak üzere, Başkan Yardımcılarımıza ve Meclis üyelerimize teşkilatım adına şükranlarımı sunarım. Bu duygu ve düşünce ile Yangından Korunma ve İtfaiye Haftasını kutlar, tüm meslektaşlarıma sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam dilerim” şeklinde konuştu.

Törenin ardından, Kdz.Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, belediye başkan yardımcıları ve diğer protokol üyeleri, İtfaiye Müdürlüğünce hazırlanan resim sergisini ve itfaiye ekipmanları sergisini gezdiler.