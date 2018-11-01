Kdz. Ereğli Belediyesi ‘Kendin Yap' etkinliği düzenledi.

Zonguldak'ın Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ‘Kendin Yap' etkinliği düzenledi.

Bütünsel Yaşam Danışmanı Şebnem Yıldırım'ın katılımı ile kadınlara yönelik doğal temizlik, doğal güzellik ve bakım atölyeleri etkinliğinin ilki gerçekleştirildi. Merkez Cumhuriyet Halkevleri'nde düzenlenen Doğal Temizlik Atölyesinde, katılımda bulunan bayanlara doğal ürünlerle temizlik malzemelerinin yapımı anlatıldı. Gün içerisinde gerçekleşen etkinliğin bir bölümüne katılan Kdz. Ereğli Belediye Başkan Vekili Ayhan Atay ve Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Bulak'da katılımcılara ve Yaşam danışmanı Şebnem Yıldırım'a teşekkür etti. Etkinlik sonunda katılımcılara sertifika verildi.

İlki bugün yapılan etkinliğin sonrasında ki etkinlikler 12. 10.2018, 13.10.2018, 14.10.2018, ve 15.10.2018 tarihlerinde saat 13.00'da Merkez Cumhuriyet Halkevlerinde gerçekleşecek.