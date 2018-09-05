Kdz. Ereğli Belediyesi meclisinde su polemiği

Kdz. Ereğli Belediyesi’nin 2018 yılı Eylül ayı olağan meclis toplantısı AKM Nikah Salonu’nda gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden çnce söz alan CHP Kdz. Ereğli Belediyesi Meclisi Grup Sözcüsü Sertan Ocakçı, şehir şebeke suyundan doldurduğunu iddia ettiği pet şişedeki sarı renkli sudan bir bardak doldurarak Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’a içmesi için ikram etti. Başkan Uysal bu gün itibariyle ilçe genelinde ki şebeke suyunda normale dönüldüğünü belirterek, sarı renk ve kokunun giderildiğini ifade etti. Uysal’ın sözlerine itiraz eden CHP’li meclis üyeleri ise mahallelerde halen şebeke sularının sarı renkte aktığını ve kokunun giderilemediğini savundu.

Mecliste üniversite kampüsü yapılması için ayrılan eski devlet hastanesi binalarının bulunduğu alanın askeri güvenlik alanı olarak imarda yer alması talebi imar komisyonunun red kararı ile meclise getirildi. Gündem maddesi hakkında söz isteyen CHP Grup sözcüsü Sertan Ocakçı, üniversite kampüsünün yapılamayışı ve arsanın tabuda askeri alan olarak işlenmesinin sorumlusunun AK Parti hükümeti temsilcileri ile Ereğli Belediyesi yönetimi olduğunu söyledi. Yaşanan uzun tartışmaların ardından yapılan oylamada meclis üyelerinin tamamı imar komisyonunun red kararını onaylayarak eski devlet hastanelerinin bulunduğu alanın askeri güvenlik alanı olarak belirlenmesine karşı çıktı.

Mecliste resmi kurum ve şahısları ait imar tadilatı talepleri ile belediye başkanının yurt dışına çıkma talebini öngören maddeler oy birliği ile kabul edildi.