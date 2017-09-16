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16 Eylül 2017 17:05

Kdz. Ereğli Belediyesi okul önlerini asfaltlıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi öncesi ihtiyaç duyulan okul önlerini asfaltladıklarını söyledi.

Kdz. Ereğli Belediyesi okul önlerini asfaltlıyor

16 Eylül 2017 17:05

Başkan Uysal, mahallelerde sürdürülen asfaltlama çalışmalarını da yerinde takip etti.


Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi öncesi ihtiyaç duyulan okullarda asfaltlama çalışmaları yaptıklarını bildirdi. Başkan Uysal, bu yaz döneminde şuana kadar 43 bin ton asfalt döktüklerini belirterek; “2017-2018 eğitim-öğretim yılı öncesi ihtiyaç duyulan okullarımızda da çalışma yapıyoruz. Nurdan ve Orhan Oğuz Okulunda çalışmamız bitti. Şuan Kayabaşı okulunda çalışmalarımız sürüyor, ardından Teknik Meslek Lisesi ve Denizcilik Lisesinde bir çalışmamız olacak. Ayrıca Emniyet Müdürlüğümüzün otopark bölgesinide asfaltladık” dedi.


Başkan Uysal, mahallelerde sürdürülen asfaltlama çalışmalarını da yerinde takip etti. Kepez Mahallesi Çetin Emeç bölgesinde süren çalışmaları izleyen Başkan Uysal, havaların elverdiği sürece asfalt çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.




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