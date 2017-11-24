Kdz. Ereğli Belediyesi Osmanlı Çileği fidesi dağıttı

Dünyada sadece Kdz. Ereğli’de yetişen, rengi, aroması ve kokusu ile diğer çilek türlerinin en lezzetlisi Osmanlı Çileğine sahip çıkmak için Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında üretilen fidelerin dağıtımına başlandı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde Belediyenin Delihakkı bölgesindeki tesislerinde üretilen 2 bin 500 Osmanlı Çileği fidesinin dağıtımına temsili 10 aileyle başladı.

Çilek üreticilerine 25 adetlik bahçe oluşturmaları için fideleri veren Başkan Hüseyin Uysal, Osmanlı Çileğine sahip çıkacaklarını söyledi.

“Osmanlı Çileği bahçeleri oluşturduk”

Başkan Uysal, Belediye olarak Fide Üretici Belgesi aldıklarını ve Osmanlı Çileğinin Kdz. Ereğli Belediyesi adına tescil edilmesi için çalışma yürüttüklerini belirterek; “2015 yılında Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz bünyesinde başlattığımız proje kapsamında ilk olarak 2016 yılında Fide Üretici Belgesi aldık. Ardından Delihakkıda 500 m2lik arazide 600 adet fide ile Osmanlı Çileği bahçeleri oluşturarak fide üretimine başladık. 2 yıl içinde 10 bin adet fide üretimi gerçekleştirildi. Şimdi bunu daha da yaygınlaştırmak ve üreticilerimizi desteklemek için 2 bin 500 fideyi dağıtacağız. Her aileye 25 fideden oluşan bahçeler kurulması için fide veriyoruz. Hedefimiz Osmanlı Çileğini belediyemiz adına tescilini gerçekleştirmek ve yok olmaya yüz tutmuş bu değerimize sahip çıkarak hem üretimini yaygınlaştırmak hem de üreticilerimize destek olmak” dedi.

Çilek üreticileri ise Başkan Uysal’a Osmanlı Çileğine sahip çıktıkları için teşekkür ettiler. Osmanlı Çileği fidesinden almak isteyen ve 25 fidelik bahçe oluşturmak isteyen aileler Kdz. Ereğli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne başvurabilecek.