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04 Temmuz 2017 18:28

Kdz. Ereğli Belediyesi zabıta ekiplerinden uyuşturucuyla mücadeleye destek

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi belediyesi zabıta ekipleri uyuşturucu ile mücadeleye destek veriyor.

Kdz. Ereğli Belediyesi zabıta ekiplerinden uyuşturucuyla mücadeleye destek

04 Temmuz 2017 18:28


Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, uyuşturucuya karşı mücadeleye destek vererek, dünya uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı ile mücadele günü nedeniyle şehrin değişik noktalarına bilgilendirici afişler astı. Zabıta ekipleri afiş üzerine, “Keşke dememek için Uyuşturucu maddelere hayır, hayat evet de!” şeklinde yazılar yazarak dikkat çekmeye çalıştı.


Zabıta Müdürü Alptekin Dursun, uyuşturucuya karşı mücadele veren devlet birimlerinin çalışmalarını desteklediklerini belirtti. Dursun konuşmasında, “Zabıta Müdürlüğü olarak bizde, uyuşturucuya karşı farkındalık oluşturacak afişleri, halkımızın yoğun kullandığı yerlerde otobüs durakları ve ilan panoları gibi yerlere astık. Özellikle gençlerimizi hedef alan bu illete karşı mücadelede Zabıta Müdürlüğü olarak gereken desteği veriyoruz” dedi.




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