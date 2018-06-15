Kdz. Ereğli Belediyesi’nde bayramlaşma programı gerçekleşti

Kdz. Ereğli Belediyesinde geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma töreni Ramazan Bayramının ilk günü Başkan Hüseyin Uysal’ın makamında gerçekleşti. Başkan Uysal, belediyede çalışan personel, zabıta, itfaiye, birim müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, gazeteciler ve misafirleriyle tek tek bayramlaşarak çay ikramında bulundu.

Belediye Başkan Yardımcıları ve daire müdürlerinin de hazır bulunduğu bayramlaşma töreninde, Başkan Hüseyin Uysal katılımcıların bayramını kutlayarak; “Milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği bugünlerde sizlerin, ailenizin ve güzel şehrimin güzel insanlarının Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. İnşallah kazasız, belasız, huzur ve mutluluk içerisinde bir bayramı hep birlikte yaşarız. Bizler hep birlikte büyük bir aileyiz. İlçemize hizmetlerimizi mesai mefhumu gözetmeden el birliğiyle artırarak sürdüreceğiz. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Tüm halkımızın bayramını kutluyorum” dedi.

Başkan Uysal, daha sonra gün içerisinde düzenlenen protokol bayramlaşmalarına katıldı.