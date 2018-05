Kdz. Ereğli Belediyesi’nde kadroya geçen işçilere yüzde 8,5 zam

Ereğli Belediyesi’nin şirketine geçen 850 işçinin maaş ve sosyal haklarına yüzde 8,5 zam yapıldığını açıkladı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, taşerondan Belediye şirketine geçen 850 işçiye verilen ücretleri ve sosyal hakları açıkladı. Başkan Uysal, beraberinde başkan yardımcıları ve ilgili daire müdürleri ile birlikte şantiye tesislerinde işçilerle bir araya geldi. Hükümetin çıkarttığı yasa düzenlemesiyle birlikte işçilerin Belediyede kurulan şirkete geçişleriyle ilgili bilgilendirmede bulunan Başkan Uysal, Kdz. Ereğli Belediyesi olarak bu geçişten sonraki ücret politikasıyla bölgede en yüksek ücreti veren belediye olduklarını açıkladı.

Uysal “Geçişler tamamlandı”

Başkan Uysal, işçilerin geçiş işlemlerinin tamamlandığını belirterek; “26.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı KHK kapsamında Belediyemiz taşeron şirketlerde çalışan yaklaşık 850 çalışanımız; 02.04.2018 tarihi itibari ile Belediyemizin kurduğu Ereğli Belediyesi Personel Limited Şirketi’nde görev yapmaya başlamışlardır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar doğrultusunda tüm işlemler eksiksiz gerçekleştirilmiş ve geçişler tamamlanmıştır. Belediyemiz; dengeli ve adaletli bir çalışma yapmış olup çalışanların hak ve ücretleri konusunda KHK ve ilgili bakanlıklarca belirlenen hükümler kapsamında; Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan kıstaslar üzerinde herhangi bir artış gerçekleştirememektedir. Tüm bu bilgiler ışığında belediye olarak çalışanlarımıza Yüksek Hakem Kurulu tarafından belirlenen üst limitler çerçevesinde ücret artışları, mali ve sosyal haklar uygulanmıştır” dedi.

850 işçiye yüzde 8,5 artış ve sosyal haklar verildi

Başkan Uysal, geçişleri tamamlanan işçilere 2018 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere maaş ve sosyal haklarda yüzde 8,5 zam yapıldığını ifade etti. Uysal konuşmasını şu sözlerle sürdürdü; “ %4+%4 yaklaşık %8,5 oranında ücret artışı yapılmıştır. (2018 yılsonuna kadar geçerlidir) Yemek Ücreti: Y. H.K. kararı tavanı 5 TL/gün olarak belirlenmişken 12 TL/gün olarak uygulanmaya devam edilecektir. Yol Ücreti: 3 TL/gün olarak uygulanacaktır. Her bir çalışana aylık net 30 TL yakacak yardımı verilecektir. Her bir çalışana aylık net 25 TL çocuk başına yardım yapılacaktır. (3 çocukla sınırlı olmak üzere). Her bir çalışana Nisan ve Ekim aylarında 5’er günlük toplam 10 günlük ücreti tutarında ikramiye ödenecektir. Her çalışana Ramazan ve Kurban Bayramlarında net 75’er TL bayram ödemesi yapılacaktır. Ulusal Bayram ve tatil günlerinde çalışmaları halinde 1 gün için 3 yevmiye bedeli fazla mesai ücreti ödenecektir. Hafta tatilinde yapılan çalışmalar için 2 gün yevmiye bedeli ödenir. Öğrenim Yardımı: Her çalışanın örenim gören çocukları için belge ibraz etmesi şartıyla yılda 1 kez Eylül ayında ödenmek üzere; İlkokul için çocuk başına net 100 TL, ortaokul için çocuk başına net 110 TL, Lise ve dengi okullar için çocuk başına net 120 TL, Yüksekokul ve üniversite öğrenimi gören çocuk başına net 140 TL ödenecektir.”

“Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize teşekkür ediyoruz”

Başkan Uysal, çalışanlara ayrıca banka promosyonu müjdesi de verdi. Uysal sözlerini şu şekilde tamamladı “Banka promosyonu bedeli belirlenince ayrıca hesaplara yatırılacaktır. Aldığınız ücretleri ailenizle güle güle harcayın” diyen Başkan Uysal, çalışanlar adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkililerine teşekkür etti.

Açıklamalarının ardından belediye işçileri uzun süre Başkan Uysal’ı alkışladı ve ardından görevlerinin başına döndüler.