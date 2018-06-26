Kdz. Ereğli Belediyesi’nden 250 aileye gıda yardımı

Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, ihtiyaç sahibi aileleri desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Gıda ve Giyim Bankası, ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını sürdürüyor.

250 aileye Gıda ve Giyim Bankası önünde yapılan dağıtımda konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, ihtiyaç sahibi aileleri desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti. Ramazan ayında 7 bin 500 gıda kolisi yardımında bulunduklarını belirten Başkan Uysal; “31 mahallemizde mahalle muhtarlarımızla birlikte tespit edilen 7 bin 500 aileye gıda kolisi dağıtımında bulunduk. İlçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerin yanlarında olabilmek için kurduğumuz Gıda ve Giyim Bankası aracılığıyla 3 ayda bir düzenli olarak 250 ailemize yardımda bulunuyoruz. Bugün yardımların dağıtımına başladık. İhtiyaç sahibi ailelere; giysi, halı, yastık, yorgan, battaniye, yatak ve baza ev eşyası, mutfak araç ve gereçleri, beyaz eşya, gıda malzemeleri, çocuk bezi ve maması gibi yardım paketlerimizi ulaştırıyoruz. Çocukların giyim ihtiyaçlarının yanında oyuncaklarını da veriyoruz. Mağdur olan ailelerimize sahip çıkacağız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

İhtiyaç sahibi aileler, yanlarında olduğu için Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’a teşekkür etti.