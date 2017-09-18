Kdz. Ereğli Belediyesi’nden bin öğrenciye kırtasiye yardımı

Karadeniz Ereğli Belediyesi 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı kapsamında 1000 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunuyor.

İlk ve ortaokullar ile liselerde okuyan 1000 öğrenciye yönelik kırtasiye yardımı bugün başladı.

İçinde defter, Türkçe ve İngilizce sözlük, atlas, pergel takımı, kaplık, kuru ve pastel boya takımı gibi kırtasiye malzemelerinin yer aldığı okul çantalarının dağıtımının startını Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal verdi.

Kırtasiye malzemelerinin dağıtımı sırasında velilerle bir süre sohbet eden Uysal, yeni eğitim dönemine ilişkin mesajında, “2017 -2018 Eğitim -Öğretim yılı başlarken, geleceğin teminatı çocuklarımız, onlara en iyi imkânları sağlamaya çalışan aileleri ve büyük fedakârlıklarla hizmet veren öğretmenlerimizin heyecan ve coşkusunu yürekten paylaşıyor, tüm öğretmen, öğrenci ve ailelerine en içten sevgi ve başarı dileklerimi sunarken yeni ders yılının hayırlı, uğurlu ve başarılı geçmesini temenni ediyorum” görüşlerine ver verdi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi son 3 yılda Özel Kalem Müdürlüğü aracılığıyla 3000 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunmuştu.