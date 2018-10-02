Kdz. Ereğli Belediyesi'nden kedi ve köpekler için aşı daveti

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ‘04 Ekim Hayvanları Koruma Günü' kapsamında sahipli kedi ve köpekler için 04 Ekim 2018 Perşembe günü, 10.00-16.00 saatleri arasında aşı kampanyası yapılacağını bildirdi.

Veteriner Müdürlüğü konuya ilişkin açıklamasında, kampanya kapsamında köpek ve kediler için kuduz aşısı tatbikinin ardından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümleri gereğince mikroçip takılarak Belediye Sahipli Hayvan Kayıt Defterine kayıt yapılacağını ve aşı kartı bulunmayan kedi ve köpeklere uygulamaların ardından aşı kartı düzenleneceği de bildirildi.

Öte yandan Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün tasarım ve basımını yaptırdığı, ‘Kedi ve Köpek Bakımı ve Beslenmesi' konulu kitapçıkların da hayvan severlere dağıtılacak.