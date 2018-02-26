Kdz. Ereğli Belediyespor Kırşehir deplasmanından puansız döndü

Grupta mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor’un ilk yarıdaki Kırşehir galibiyeti ile başlayan 11 maç üst üste kazanma ve 12 maç süren kaybetmeme serisi, Kırşehir mağlubiyeti ile bitti. Deplasmanda konuk olduğu rakibine 2-0 mağlup olan eflatun beyazlılar gelecek haftayı maçsız geçecek.

Kdz. Ereğli Belediyespor Kulübü basın sözcülüğünden maça ilişkin yapılan değerlendirmede, Kırşehirspor’un attığı ilk golün tartışmalı olduğu ifade edildi. Maça ilişkin olarak yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi; “BAL Ligi 20.hafta mücadelesinde Kırşehir Belediyespor’a konuk olan Kdz. Ereğli Belediyespor, ilk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 54. dakikasında tartışmalı bir golle geriye düştü. 6 pas içinde gol öncesi kaleciye yapılan müdahaleye devam kararı veren Ankara bölgesi hakemi Gürcan Hasova’nın maçın gidişatını etkileyecek bu kararı, saha içinde tartışmalara neden oldu.

Golde 4 dakika sonra Azeri golcü Oruj Balashlı kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu kaleciye nişanlayınca eflatun beyazlılar bir golden oldu. İlerleyen dakikalarda ev sahibinin bulduğu 2. golle karşılaşma 2-0 tamamlandı.

Karşılaşmayı Kdz. Ereğli Belediye ve Kulüp Başkanı Hüseyin Uysal, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır ve Ereğli Belediyespor yönetim kurulu üyeleri izlerken, Ereğli seyircisi Kırşehir Valiliğince taraftar yasağı uygulandığından karşılaşmayı izleyemedi.

Grupta haftanın sonuçlarının ardından Bartınspor 42 puanla liderliğe yükselirken, Ereğli Belediyespor haftayı 40 puan ve averajla 2. sırada geçti. Eflatun beyazlılar gelecek haftayı (Bay) geçecek.”

Açıklamada ayrıca Türkiye Kadınlar 1. Ligi’ne ilişkin olarak şu bilgiler aktarıldı; “Kadınlar 1. Ligi 12.hafta mücadelesinde Diyarbakır deplasmanında Amed Sportif Faaliyetlere konuk olan takımımız rakibini 30.dakikada Teona Bakradze’nin penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Takımımız bu galibiyetle puanını 22’ye çıkardı.”